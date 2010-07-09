Лужков приедет в Киев, чтобы лично поздравить Януковича

Мэр Москвы Юрий Лужков посетит в пятницу вечером Киев, чтобы лично поздравить Президента Украины Виктора Януковича с 60-летием, сообщил Интерфаксу источник в московской мэрии. «Это будет первая поездка Лужкова в Украину после снятия запрета на его въезд в эту страну», - подчеркнул собеседник агентства. В начале июня мэр Москвы подтвердил, что может свободно посещать территорию Украины. «Недавно у нас состоялся разговор с новым Президентом Украины Виктором Януковичем, и он уведомил меня, что я теперь не являюсь персоной нон грата на Украине», - сообщил тогда Лужков «Интерфаксу». Напомним, 11 мая 2008 года в Севастополе Юрий Лужков заявил, что этот город как военно-морская база СССР и России никогда не передавался Украине и должен быть возвращен России. В ответ Служба безопасности Украины запретила въезд Лужкову в страну, а Виктор Ющенко, занимавший в то время пост президента Украины, осудил заявления мэра Москвы. 29 мая 2010 года севастопольские и московские общественные организации по инициативе Межрегиональной общественной организации «Объединение патриотов Севастополя» обратились к нынешнему Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой о снятии запрета на въезд в страну Юрию Лужкову. Их просьба была удовлетворена.