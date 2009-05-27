Китай выходит на постсоветское пространство

И хотя нынешние изменения внешнеполитического курса КНР не преставляют непосредственной угрозы безопасности ее соседей, однако в среднесрочной перспективе можно ожидать усиления ее международной экономической и политической конкурентоспособности и повышения активности в глобальных и региональных процессах. Связано это прежде всего с тем, что Китай из «регионального игрока», влияющего только на политику стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), даже таких, как Индия и Япония, и на решение «северокорейского ядерного вопроса», сейчас превращается в важный глобальный фактор международных отношений. Его отношения с США, ЕС и РФ продолжают строится вокруг проблем глобальной и региональной безопасности, которая непосредственно касается интересов государств постсоветского пространства, поскольку Пекин намерен и в дальнейшем активизировать свою внешнеполитическую деятельность. В случае некоторых стран это может быть даже экономическое «поглощение» путем признания лидерства за КНР и как следствие этого последующее мирное сосуществование с Пекином.

Стремление России избегать прямых столкновений с США и сосредоточить силы на решении стратегических задач развития стимулирует Пекин в кратко- и среднесрочной перспективе проводить более сдержанный курс в отношениях с США и сосредоточивать усилия, главным образом, на защите своих приоритетных интересов, включая проблему Тайваня и противодействия возможной поддержке извне сепаратистов Синьцзяна и Тибета, а также на обеспечении страны энергоресурсами. Важным в этом плане является то, что у нового китайского руководства уже нет того личного расположения к России, которое было у поколения Цзян Цземиня, но оно и не принадлежит к поколению китайцев, получающих образование в США и Европе. Политику Ху Цзиньтао и его сторонников будут определять прагматизм и национализм. Однако она будет заключаться не в закрытости от внешнего мира, а в стремлении играть свою роль и иметь свое слово в формировании новой мировой системы безопасности и сотрудничества. При этом новое руководство КНР уже открыто начинает говорить о своей стране как о зарождающемся сверхгосударстве, которое должно чувствовать свою ответственность и на равных участвовать в принятии решений на глобальном уровне. И тут чрезвычайно важно расхождение между РФ и КНР в смысле задекларированной ими общей глобальной цели – создания многополярного мира. Если для России многополярный мир – необходимость, вытекающая из ослабления внешнеполитической роли Советского Союза и исчезновения этого сверхгосударства, то для Пекина – очевидно, переходный период к возникновению «второго» сверхгосударства, то есть самого Китая. Поэтому и с США Китай предпочитает развивать особые отношения. Если Россия и в дальнейшем будет рассчитывать на российско-китайское партнерство в противовес Западу, Пекин может сполна воспользоваться этим, создав современную армию за счет оснащения ее современным российским оружием и в то же время модернизировав с помощью западного капитала собственную экономику. В этом случае Китай станет реальным конкурентом Соединенным Штатам, а Россия будет вынуждена балансировать между ними. Возлагая большие надежды на общее противостояние Пекина и Москвы Вашингтону, Россия продолжает помогать Китаю, не задумываясь о том, что это в конечном итоге негативно скажется на самой России. При этом одним из важнейших элементов достижения своей стратегической цели – превращения в сверхгосударство – руководство КНР считает использование в своих интересах потенциала стран постсоветского пространства, которые РФ считает своей вотчиной.

В результате активизации отношений Китая со странами СНГ (прежде всего с Россией и государствами Центральной Азии) в целом его позиции в регионе выглядят достаточно сильными и склонными к последующему улучшению. Главный и наиболее противоречивый для межгосударственных отношений пограничный вопрос закрыт (в основном путем передачи КНР спорных территорий, захваченных Российской империей и СССР). Объемы экспортно-импортных сделок со странами региона до начала мирового финансового кризиса росли ежегодно. Кроме того, достигнуто понимания в вопросе запрета любых форм этнического сепаратизма и деятельности сепаратистских организаций на территории государств Центральной Азии (ЦА) и доминанты принципа «единого Китая». Удается достигать консенсуса в вопросах гарантирования региональной безопасности и по многим проблемам международных отношений, в том числе, в известной мере, в контексте военного присутствия США в регионе. Китайское руководство прилагает большие усилия, чтобы устранить негативную оценку КНР и китайцев в сознании народов Центральноазиатского региона (ЦАР) и чтобы в латентную стадию перешли опасения китайской экспансии и демографического давления со стороны Китая.

Началом интенсивного развития отношений КНР со странами СНГ можно считать заключение в апреле 1996 и апреле 1997 гг. Китаем, Россией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном двух соглашений по безопасности границ и разоружению: «Соглашение об усилении военного доверия в пограничных районах» и «Соглашение о сокращении военных сил в пограничных районах». Два этих документа положили начало созданию Шанхайской пятерки и, впоследствии, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которые укрепили сотрудничество в области безопасности между КНР, ее центральноазиатскими соседями и РФ. В результате подписания этих соглашений все споры в отношении бывшей китайско-советской границы были полностью решены.

В то же время Шанхайский процесс обеспечил стойкую структуру для сотрудничества Китая и Центральной Азии в борьбе против терроризма, экстремизма и сепаратизма, а также с международным криминалитетом. Главная цель антитеррористической кампании Китая – ликвидация террористической группы «Исламское движение Восточного Туркестана» (ИДВТ), поддержку которой выражал в свое время Усама бен Ладен в своем обращении к ней, в котором есть слова: «Я поддерживаю ваш джихад в Синьцзяне». В перспективе борьба с терроризмом имеет особое значение для Пекина: он может рассчитывать на поддержку центральноазиатских соседей в его кампании против экстремистов ИДВТ, которые стремятся к отделению Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) от КНР и рассчитывают на помощь родственного им тюркского населения стран ЦА. Так же государства ЦАР получают поддержку Китая в борьбе с их собственными террористическими и экстремистскими группами типа Исламского Движения Узбекистана и Хизб ут-тахрир (Исламская Партия Освобождения). Кроме того, Китай и Центральная Азия поддерживают совместные усилия по предотвращению других традиционных и нетрадиционных угроз безопасности, внутренней стабильности и развитию.

Развитию отношений КНР со странами постсоветского пространства способствует отсутствие между ними политических разногласий: Китай не волнует характер политических систем стран СНГ и, по крайней мере в настоящий момент и на официальном уровне, положение китайской диаспоры у них (последним КНР выгодно отличается от России, которая использует фактор “русскоязычного населения” как аргумент для влияния на постсоветские страны, что периодически приводит к напряжению). Китай, помимо прочего, использует для сближения с постсоветскими государствами декларирование рядом их элит намерений повторить те же этапы развития, которые проходит и он:

•глобализацию и либерализацию хозяйства в экономике;

•защиту прав частного владельца; и

•постепенную политическую, однако не выходящую за рамки монополию компартии (в случае постсоветских стран – президентской вертикали) на власть, либерализацию – во внутренней политике.

Довольно стремительно развиваются экономические отношения КНР с центральноазиатскими странами. Уровень товарооборота вырос с 1992 года к началу мирового финансового кризиса по разным оценкам в 15-20 раз.

Среди двусторонних торговых отношений между Китаем и государствами региона на первом месте находится китайско-казахская торговля. После нескольких лет строительства нефтепровод из Казахстана в Китай (Атасу-Алашанькоу) начал транспортировать нефть в конце 2005 г. Его пропускная способность должна составлять 20-30 миллионов тонн в год. В текущем году планировалось окончание строительства газопровода из Узбекистана и Туркмении в Китай. Он будет способен перекачивать ежегодно 25-40 миллиардов кубометров и поможет китайцам увеличить уровень использования газа в энергетическом секторе.

В случае соединения этих трубопроводов с газопроводом Синьцзян-Шанхай они также внесут свой вклад в реализацию Стратегии развития Западного Китая и Программы транспортировки энергоносителей на восток. Но в последнее время большую популярность приобретает идея использования центральноазиатского газа только для развития Западного Китая, с закупкой для Восточного Китая сжиженного газа в Австралии и Индонезии. Несмотря на это Япония и Южная Корея, которые могут участвовать в предварительном проекте, рассчитывают на часть газа, который может транспортироваться по газопроводам из ЦАР. Это откроет новую главу в энергетическом сотрудничестве не только между Китаем и ЦА, но и между Восточной и Центральной Азией. Этого хотят обе стороны, о чем свидетельствует дипломатическая активность Японии и Республики Корея в ЦАР (в течение последних недель состоялись визиты высшего руководства этих стран в страны ЦА). Однако они испытывают и некоторую тревогу из-за возможного влияния “китайского фактора” на их отношения с этими странами.

Необходимо отметить, что поставки энергоносителей из Центральной Азии в КНР, в отличие от ближневосточных, юго-восточных из Азии, африканских или латиноамериканских поставок, не требуют гарантирования безопасности на море (это важно ввиду того, что Китай вынужден развивать свой военно-морской флот для ограждения энергопоставок по морским коммуникациям, поскольку едва ли не самой большой угрозой энергобезопасности КНР считается возможность блокады китайских портов американским флотом). Эта альтернатива имеет особое стратегическое значение для энергетической безопасности Китая и его последующего развития. С другой стороны, впервые в своей истории страны ЦА имеют возможность получить доступ к трубопроводам, которые в обход России пересекают КНР и достигают Тихого океана. Данные позитивные факторы сотрудничества с Китаем вынуждают страны ЦАР активно его развивать, меньше акцентируя внимание на угрозах китайской экономической (использования их как рынка сбыта китайской продукции, что зачастую вредит местным товаропроизводителям) и демографической экспансии (в пользу возможности демографической экспансии говорит китайская правительственная программа переселения на границы со странами ЦА 250 миллионов китайцев из центральных областей. Целью этой программы декларируется освоение ресурсов Западного Китая, который по сравнению с восточными, центральными и южными областями менее развит, однако многие эксперты считают настоящей целью именно демографическую экспансию в страны СНГ).

Таким образом, создание Шанхайской организации сотрудничества открыло Китаю стратегический путь в Центральную Азию и способствовало активному развитию его дипломатических отношений в регионе. В настоящее время ШОС является для Пекина механизмом гарантирования безопасности (в том числе энергетической), каналом для участия в делах стран ЦАР и создает основу для их всесторонних связей. Кроме того, создание ШОС означает, что Китай и Россия пришли к стратегическому компромиссу, достигли стратегического баланса в ЦА, признают интересы друг друга в данном регионе и успешно развивают стратегическое взаимодействие.

Россия занимает одно из важнейших мест в китайской внешнеполитической стратегии на кратко- и среднесрочную перспективу. Китай видит в России, и шире в постсоветском пространстве, источник энергетических и других видов ресурсов, а также объект для будущей демографической и экономической экспансии, которая, по мнению китайской стороны, призвана рационализировать использование территории и природных ресурсов бывших республик СССР.

Сейчас в сфере политики РФ и КНР являются членами СБ ООН, ШОС и принимают участие в шестисторонних переговорах по ядерной проблеме Северной Кореи и Ирана.

Китай в своей политике в отношении России преследует такие цели:

•добиться реализации трубопроводного проекта из Восточной Сибири до своего тихоокеанского побережья (18 мая в провинции Хейлунцзян заместитель главы Государственного совета КНР Ван Цишань в торжественной обстановке открыл строительство китайского участка нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан);

•получать от России «высокие технологии» со значительной фокусировкой внимания на военно-промышленном комплексе;

•обеспечить себе доступ к Японскому морю через территорию РФ;

•интенсифицировать трансграничную торговлю на выгодных для себя условиях (бартер, неконтролированный беспошлинный импорт ресурсов);

•обеспечить расширение своей торговли и экономического присутствия во внутренних районах России;

•добиться политического решения вопроса об экспорте китайских трудовых ресурсов в РФ;

•начать демографическую экспансию;

•усилить свое влияние в ШОС;

•постепенно максимально ограничить участие Москвы в решении проблем ЦА;

•использовать российский фактор в своих отношениях с США.

Эти интересы КНР обусловлены основными противоречиями в его отношениях с РФ. Москва и Пекин активно «дружат против» Вашингтона, особенно против наращивания его присутствия (прежде всего военного) в Центральной Азии. Однако суть нынешней ситуации заключается в том, что ни Россия, ни Китай не стремятся к конфронтации с США, особенно в одиночку. Для КНР причины этого связаны с уровнем торгово-экономических отношений с США, а также с возможностью получать от них новые технологии. Для РФ – с перспективой наращивания ее экономических связей со странами Запада (хотя здесь более важны связи с ЕС), а также с желанием позиционировать себя как одного из ведущих мировых игроков в естественной конкуренции с Китаем на просторах СНГ (особенно в Центральной Азии). Хоть Россия и заинтересована в создании геополитического противовеса США в регионе, но при этом она осознает и опасность китайской экспансии на постсоветском пространстве и пытается ее сдерживать, используя свои более развитые связи со странами СНГ.

На основании этого можно сделать вывод, что конфронтационность в отношениях КНР и РФ возникнет тогда, когда гипотетически США оставят ЦА, и необходимость в партнерстве с Россией для Китая станет не настолько актуальной. При этом необходимо учитывать тот факт, что, несмотря на существующие на ментальном уровне опасения по поводу «китайской экспансии», не только политической элитой, но и населением государств Центральной Азии, Пекин рассматривается как вполне достойная альтернатива Москве. Для России это достаточно опасный сигнал, который должен послужить ей стимулом пересмотреть концепцию взаимоотношений с ее партнерами в ЦАР. По мнению подавляющего большинства экспертов, успех на центральноазиатском направлении во многом будет зависеть от того, насколько Москва готова предложить партнерам эффективные варианты общего решения наиболее важных для них проблем в области политики, экономики, борьбы с преступностью и терроризмом, а также в гуманитарной сфере.

Следующий фактор, который осложняет китайско-российские отношения, связан с перспективами интеграционных объединений на просторах Центральной Азии в контексте активизации деятельности ШОС. Главная проблема заключается в том, каким образом могут быть выстроены (и могут ли быть выстроены вообще) взаимоотношения между ШОС и СНГ, ШОС и ЕврАзЕС, ШОС и ОДКБ, ШОС и НАТО. Из-за неопределенности перспектив названных интеграционных объединений, которые состоят только из постсоветских стран, достаточно динамическое развитие ШОС создает вероятность смещения фокуса внимания элит стран СНГ именно на эту организацию. Присутствие в ней Китая, как альтернативного России лидера, его попытки активизировать экономическое взаимодействие в формате организации и готовность вкладывать в это значительные средства расшатывают фундамент контроля РФ над постсоветскими странами.

Эти факторы заставляют Россию сдерживать стремление Китая к последующему развитию отношений в ряде сфер, прежде всего в энергетической и военно-технической. В ответ на это КНР пытается компенсировать недостаточность уровня сотрудничества с Россией интенсификацией диалога с другими странами СНГ. При этом он активно играет на противоречиях, которые возникают в отношениях РФ с другими странами постсоветского пространства. Наибольшего продвижения в этом плане Китай достиг именно на центральноазиатском и белорусском направлениях, хотя у него есть интересы (в первую очередь транспортные) и на Кавказе: Рассматривались, например, возможности участия Китая в строительстве железной дороги Карс-Ахалкалаки-Тбилиси-Баку.

Республика Беларусь (РБ) интересует Китай, который в течение последних лет согласовал с ней значительное количество общих инвестиционных проектов на сумму около 3 млрд. долларов, прежде всего по трем вопросам:

1. Промышленный и технологический потенциал, который является одним из наивысших в СНГ. Показательна в этом плане информация о продаже Беларусью в Китай военных технологий, которые ему отказывается продавать Россия «из соображений национальной безопасности».

2. Агропромышленный комплекс, который, по мнению китайской стороны, функционирует недостаточно эффективно, а мог бы стать, во-первых, весомым элементом решения продуктовой проблемы в КНР, и, во-вторых, местом трудоустройства значительного числа безработных китайских крестьян из бедных районов (в этом контексте важны сообщения белорусской оппозиции о попытке китайцев скупать земельные участки в стране, прежде всего под Минском).

3. Соседство с ЕС, в результате чего РБ может быть использована КНР как плацдарм для усиления своего экономического и демографического проникновения в Европу.

Однако, как уже подчеркивалось, наибольшая активность КНР наблюдается в Центральноазиатском регионе, что обусловлено следующими интересами Китая:

•борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Пекин стремится укротить уже упомянутые сепаратистские силы СУАР);

•сохранение стабильности в регионе;

•поощрение экономического процветания ЦАР;

•обеспечение дружеских отношений стран региона с Китаем;

•создание такого положения, при котором эти страны не попадут под контроль одного из сверхгосударств;

•предотвращение формирования в регионе военных блоков, направленных против Пекина (этим и тремя предыдущими пунктами Китай стремится сохранить ЦА как стабильный в стратегическом плане тыл);

•обеспечение доступа КНР к энергоресурсам (Китай рассматривает все республики региона как достаточно серьезных потенциальных поставщиков энергоресурсов, как углеводородных, так и гидроэнергетических, и как своих партнеров в других отраслях экономики).

Китай формирует свою политику по отношению к ЦАР с учетом того, что потенциал для обеспечения его национальных интересов в регионе при любом из сценариев развития конкуренции за регион между Россией и Западом будет прямо пропорциональным уровню развития его отношений со странами ЦАР (уровню проникновения в экономическую и политику безопасности стран региона).