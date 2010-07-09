Рада урезала себе выходные

Верховная Рада Украины будет работать в субботу, а в пятницу, помимо утреннего, состоится и вечернее пленарное заседание. Такое решение поддержали 238 народных депутатов. Как передает Лиги, перед тем, как поставить вопрос на голосование, председатель ВР Владимир Литвин обратил внимание на то, что в субботу планируется провести два пленарных заседания. Напомним, что народным депутатам осталось рассмотреть более 60 вопросов повестки дня сессии. Среди них такие документы, как проект закона о референдуме и проект изменений в закон о местных выборах. Напомним также, что по пятницам депутаты работают в пленарном режиме до 14:00.