Чечетов: Отставка Шуфрича - лучший анекдот ко дню рождения Президента

Информация об отставке министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестора Шуфрича является лучшим анекдотом ко дню рождения Президента Украины Виктора Януковича. Об этом сегодня в комментарии ИМК сказал народный депутат Украины от фракции Партии регионов Михаил Чечетов. На вопрос, будут ли Шуфрича отправлять в отставку, Чечетов ответил: «Нет. Это лучший анекдот на день рождения Президента». Напомним, как сообщал ИМК, до конца этой сессии Верховная Рада Украины отправит в отставку министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестора Шуфрича. Кроме того, лидер «Единого центра» Виктор Балога является основным претендентом на должность министра по вопросам чрезвычайных ситуаций.