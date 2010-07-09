12 июля определится новый глава КС

В понедельник на специальном заседании Конституционного суда состоятся выборы нового председателя суда, поскольку у действующего – Андрея Стрижака – закончился трехлетний срок полномочий. Об этом на итоговой пресс-конференции в пятницу заявил нынешний глава КС Андрей Стрижак, сообщает корреспондент «Главреда». По словам главы КС, шансы возглавить суд имеют все 17 судей, кроме него, поскольку он не может повторно баллотироваться. Однако назвать фамилии наиболее вероятных кандидатов он отказался. Стрижак подчеркнул, что в голосовании будут принимать участие все 18 судей, включая Ивана Домбровского, Ярославу Мачужак и Анатолия Дидковского, которых от работы никто не отстранял. Как позже уточнила пресс-служба КС, баллотироваться на должность председателя Конституционного суда не может также Иван Домбровский, который ранее уже занимал эту должность. Отвечая на вопрос о возможном конституционном референдуме, Стрижак ответил, что по поводу референдума КС принял несколько решений. «В соответствии с ними, саму Конституцию принимать на референдуме нельзя, до внесения изменений в саму Конституцию. Основным источником власти является народ, и народ может все решить, но в рамках действующей Конституции», - уточнил Стрижак. Комментируя принятый в четверг закон о судоустройстве, глава КС отметил, что полностью его текст еще не читал и поэтому воздержится от выводов по поводу него.