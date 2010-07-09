Путин расхвалил Януковича и сказал, что ждет скорой встречи

Премьер-министр России Владимир Путин поздравил Президента Украины Виктора Януковича с 60-летием, сообщает Левый берег. «В России вы пользуетесь большим уважением как ответственный, последовательный и целеустремленный политик, мудрый и опытный руководитель, которому по плечу решение непростых задач, стоящих сегодня перед Украинским государством», - говорится в поздравлении Путина, которое цитирует пресс-служба посольства Российской Федерации в Украине в пятницу. Глава российского правительства заверил Януковича в том, что в России высоко ценят его «усилия по укреплению дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества» между двумя странами, отметив, что «их дальнейшее всестороннее развитие, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов». Путин пожелал украинскому Президенту крепкого здоровья, энергии, счастья, благополучия и новых успехов в деятельности на благо Украины, а также выразил надежду на скорую встречу, «как договаривались».