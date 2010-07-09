В ПСПУ заявляют об аресте Натальи Витренко

Прогрессивная социалистическая партия Украины заявляет, что сегодня в Киеве после проведенного митинга на майдане Независимости сотрудниками милиции были «арестованы» лидер ПСПУ Наталия Витренко и Владимир Марченко. Как сообщили Лиге в пресс-службе ПСПУ, в партии отметили: «Сегодня около 10:00 сразу же после окончания мирного «антинатовского» митинга на майдане Независимости в Киеве, проведенного ПСПУ и ее союзниками, спецназом и сотрудниками милиции арестованы лидер ПСПУ Наталия Витренко и Владимир Марченко». В Прогрессивной социалистической партии Украины подчеркнули, что «арест» был осуществлен без предъявления каких-либо обвинений.