Литвин обиделся на Тигипко и попросил не вытирать о Раду ноги

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин призвал правительство не вносить в парламент не достаточно подготовленные законопроекты. Как передает УНИАН, вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко, выступая в парламенте по вопросам реформирования налоговой системы, заметил, что правительство внесло в ВР регуляторные законопроекты, но парламент, приняв их в первом чтении, «ничего дальше не делает». «Вы меня критикуете за то, что я очень плохо двигаюсь, а сами задерживаете соответствующие законы, которые уже должны были быть приняты в Верховной Раде и работать на бизнес», - сказал Тигипко, обращаясь к народным депутатам. В ответ Литвин, обращаясь к Тигипко, заявил: «Не обвиняйте, что здесь кто-то задерживает». «Здесь работают с колес. Не вносите мусор, и тогда будет все нормально», - подчеркнул он. Также председатель парламента сказал Тигипко: «И давайте к Верховной Раде относиться как к Верховной Раде. А то все, кому не лень, приходят и начинают вытирать ноги о Верховную Раду Украины».