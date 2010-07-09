Тигипко не собирается уходить в отставку

Вице-премьер-министр Сергей Тигипко во время доклада в парламенте сообщил, что не собирается уходить в отставку, передает ИМК. Отвечая на предложение народного депутата от БЮТ Олега Ляшко уйти в отставку в связи с несогласием с действиями правительства, Тигипко сказал: «Нужно максимально сделать все, что ты можешь сделать. Ты можешь с чем-то соглашаться, с чем-то не соглашаться, но надо отрабатывать. То, что выдается правительством, я распределяю эту ответственность, и я беру часть ответственности на себя и воспринимаю эту критику нормально, но хлопать дверью не буду, буду работать максимально и менять ту ситуацию, в которой мы сегодня находимся».