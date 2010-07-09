Тимошенко: К власти в стране приходят люди из «донецкого клана»

Экс-премьер Украины, лидер блока своего имени Юлия Тимошенко считает, что к управлению страной приходят представители так называемого донецкого клана. Об этом в пятницу сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт политика. По словам экс-премьера, постепенно из правительства и других ветвей власти «удаляют людей, которые не принадлежат непосредственно к окружению Януковича». «Набирают людей, представляющих один регион нашего государства - донецкий - и которые будут консолидировано действовать, используя власть и политику для увеличения своего состояния», - заявила Тимошенко в интервью Би-би-си. Кроме того, она назвала своих оппонентов во власти украинофобами и людьми, «которые априори не любят Украину» и ее ценности.