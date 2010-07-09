Ющенко констатировал: свободы слова в Украине нет

Лидер «Нашей Украины», бывший президент Украины Виктор Ющенко убежден, что новая украинская власть не придерживается принципов свободы слова. Такое мнение он выразил в интервью для фильма «Тайны демократии», который снимает парижская компания с представительством в Голливуде Appleseed Entertainment. Об этом УНИАНу сообщили в пресс-службе партии «Наша Украина». Ющенко отметил, что «свобода слова в моем понимании сегодня в Украине отсутствует». По его словам, украинцы сейчас лишены возможности получать беспристрастную информацию о событиях в стране. «Первый, кто почувствовал на себе это иго, – это украинские журналисты. Речь не идет об отдельных людях, речь идет о политике целых каналов. Вы сегодня не услышите критику власти, напротив, журналисты ее, как правило, единогласно хвалят, а те, кто не хвалит... имеет закрытый рот», - заметил Ющенко. Он убежден, что это большая проблема для развития страны. «Наличие свободного журналиста, свободы слова, по моему мнению, это уже 50% решения проблем в жизни страны», - заметил лидер «Нашей Украины». Он подчеркнул, что свободный журналист должен быть «раздражителем» для власти и указывать ей на те или иные недостатки. «А этого сейчас нет», - сказал Ющенко. По его мнению, отсутствие свободы слова лишает украинский политикум конкурентности, что может привести к регрессу в демократическом развитии страны. Ющенко отметил, что такая ситуация должна заставлять бороться не только журналистов, но и всю украинскую нацию, консолидировать демократические силы. В то же время он выразил уверенность, что украинцы не уступят свободу слова и демократию, достигнутые в 2004 году во время Оранжевой революции.