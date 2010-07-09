Витренко отпустили

Около 12:00 Шевченковский суд вынес вердикт по иску киевской милиции к лидерам ПСПУ Витренко и Марченко, сообщает пресс-служба Прогрессивной социалистической партии Украины. «Милиция пыталась засудить Витренко и Марченко по статье 185-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Конкретно - за якобы нарушения при организации и проведении антинатовского митинга на Майдане в Киеве. Лидеры ПСПУ аргументировано отмели все надуманные обвинения. Митинг был организован и проведен в полном соответствии с Конституцией Украины, законодательством Украины и нормами международного права. О дате и месте проведения акции заблаговременно был уведомлен высший орган исполнительной власти – Кабинет Министров Украины», - говорится в сообщении пресс-службы. В итоге суд признал отсутствие каких-либо правонарушений со стороны организаторов митинга, информирует сайт ПСПУ.