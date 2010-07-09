Медведев поздравил Януковича аж два раза

Президент РФ Дмитрий Медведев поздравил своего украинского коллегу Виктора Януковича с 60-летием, отметив, что сложившиеся между ними доверительные отношения позволяют откровенно обсуждать и эффективно решать задачи развития и укрепления исторически тесных связей двух стран. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Кремля. В ходе телефонного разговора российский президент пожелал Януковичу успехов в деятельности на высшем государственном посту президента Украины, а также направил ему послание с поздравлениями. «Ваш политический и жизненный опыт, знания и энергия сегодня в полной мере востребованы на высоком посту Президента Украины, в деле укрепления украинской государственности. Во многом благодаря вашей принципиальной позиции последовательного сторонника равноправного и обоюдовыгодного сотрудничества России и Украины в последнее время взаимодействие наших стран получило мощный импульс», - отмечается в послании.