Назначенный Кабмином чиновник «продинамил» высокую должность

Кабмин отменил «как нереализованное» собственное решение от 12 апреля 2010 г. №853. Соответствующее распоряжение от 5 июля 2010 г. №1331-р за подписью премьер-министра Николая Азарова публиковано на официальном сайте Верховной Рады, сообщает УНИАН. Интересно, что речь идет об отмене решения о назначении чиновника: Игорь Бондаренко должен был сесть в кресло заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины. Причины, по которым такое неплохое назначение осталось лишь на бумаге, в документе не уточняются.