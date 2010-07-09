ВР добавила Стельмаху два года

Верховная Рада приняла изменения в закон о Нацбанке, сообщает Украинская правда. За соответствующее решение проголосовали 256 депутатов. Как известно, этими изменениями, которые инициировал Президент Виктор Янукович, увеличивается срок полномочий главы Нацбанка с 5 до 7 лет. Также увеличивается до 6 человек количество заместителей главы НБУ, которые входят по должности в состав правления Нацбанка, и устанавливаются квалификационные требования к ним. Кроме того, устанавливаются квалификационные требования к руководителям Нацбанка и членам его руководящих органов, уточняются основания для их увольнения. Документом предусматривается установление численного состава правления Нацбанка в количестве 11 человек.