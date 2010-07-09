Ван Ромпей пригласил Януковича в клуб пенсионеров

Президент Европейского совета Герман ван Ромпей пригласил Президента Украины Виктора Януковича в клуб «кому за 60». Как передает УНИАН, об этом ван Ромпей сообщил во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором Януковичем, которая состоялась сегодня в Киеве. Президент Европейского совета, пользуясь случаем, поздравил Януковича с 60-летним юбилеем. «Мне было чрезвычайно приятно иметь возможность поздравить его лично во время нашей встречи. Мне самому уже 62 года. Поэтому я просто сказал Президенту Януковичу: добро пожаловать в наш клуб», - сказал Герман ван Ромпей.