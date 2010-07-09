В вопросе об отмене визового режима с Евросоюзом наблюдается прогресс

Украина и Европейский союз переходят к новому этапу в переговорах о предоставлении безвизового режима для граждан Украины, заявил президент Совета ЕС Герман ван Ромпей на совместной с Президентом Украины Виктором Януковичем пресс-конференции в пятницу в Киеве. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. «Признали, что был достигнут хороший прогресс (в безвизовом диалоге. – Ред.), и сейчас мы перейдем к разработке двухэтапного плана действий», - сказал ван Ромпей. По его словам, этот комплексный план действий Украина должна будет осуществить для установления безвизового режима со странами Евросоюза. «Мы уверены, что заключение соглашения об ассоциации принесет экономические и политические выгоды гражданам Украины», - отметил президент Европейского совета. При этом он не ответил на вопрос о возможной дате предоставления Украине безвизового режима. По его словам, «важна не дата, а результат диалога». В свою очередь Янукович отметил, что в переговорах по заключению Соглашения об ассоциации стороны намереваются достичь «определенных подвижек» к ноябрю, когда будет проводиться саммит Украина - ЕС. «Хочу подчеркнуть желание обеих сторон достичь значительных подвижек к саммиту Украина - ЕС, запланированному на ноябрь этого года», - сказал Президент Украины. Янукович также подчеркнул, что для Украины также главное не сроки, а результат. Он отметил, что потребует «значительной динамики» и персональной ответственности от соответствующих ведомств и конкретных чиновников, отвечающих за это направление.