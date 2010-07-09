КИУ: На местных выборах админресурс применят серьезнее, чем на президентских

В Комитете избирателей Украины (КИУ) уверены, что административный ресурс на выборах в местные органы власти будет использоваться значительно больше, нежели на последней президентской гонке. Как передает УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил председатель правления КИУ Александр Черненко. «Административный ресурс будет применяться намного серьезнее, чем на последних президентских выборах. Но в какой степени, пока неизвестно. Впрочем, на местах он будет значительно больше», - сказал Черненко, заметив при этом, что в первую очередь речь идет о подкупе избирателей, снятии кандидатов с регистрации, подделке бюллетеней, поскольку для каждого населенного пункта они будут свои, срыве выборов или их обжаловании там, где представители власти увидят, что проиграли. В то же время, по мнению руководителя КИУ, вряд ли Партия регионов сможет глобально захватить власть на местах, однако существенно улучшит свои позиции. При этом Черненко не исключил, что «мы получим несколько ярких оппозиционных мэров больших городов и депутатов местных советов». Он заметил, что на востоке и юге Украины будут соревноваться разные элиты, входящие в состав Партии регионов, а на западе и в центре будут конкурировать на одном электоральном поле оппозиционные или псевдооппозиционные силы, что может стать неплохой почвой, на которой Партия регионов сможет применить админресурс. Говоря о возможности протестов недовольных результатами выборов, Черненко отметил: «Локальные протесты будут, но существенно улучшить ситуацию они не смогут. Это будут локальные «войны» и в Киеве они даже не будут заметны». По его словам, самые непростые избирательные гонки могут наблюдаться, в частности, в Одессе и в Крыму, особенно в тех районах, которые непосредственно приближены к морскому побережью.