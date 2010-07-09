Янукович выдал новый перл

Президент Виктор Янукович допустил очередную ошибку во время пресс-конференции с главой Совета ЕС Германом ван Ромпеем, сообщает Украинская правда. Во время вступительного слова Янукович обратился к аналогиям, однако не смог правильно прочитать название африканского музыкального инструмента вувузелы. Это произошло, когда Янукович пробовал сравнить политику евроинтеграции при предыдущем президенте и нынешнем. «Выражаясь футбольной терминологией, которая сегодня актуальна, до последнего времени в Украине восхищались дудением в вузели, а не содержанием самой игры», - сказал он. Но новая команда, по словам Президента, будет делать иначе: «Мы отошли от лишней риторики и сосредоточимся не достижении результата там, где это возможно».