СБУ задержала экс-замруководителя «Нафтогаза»

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего заместителя руководителя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря Диденко. Об этом сообщил источник УНИАН, приближенный к СБУ. По словам собеседника агентства, Диденко был задержан за «ряд злоупотреблений в экономической сфере». Как сообщалось, 11 июня председатель СБУ Валерий Хорошковский заявил, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту нанесения Государству Украина убытков в связи с решением Стокгольмского арбитража по иску компании «РосУкрЭнерго» к НАК «Нафтогаз Украины».