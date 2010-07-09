Госпогранслужба заявила о готовности к демаркации границы

Государственная пограничная служба Украины готова к выполнению своих задач в рамках демаркации украинско-российской границы. Об этом на брифинге в пятницу в Киеве заявил первый заместитель главы Госпогранслужбы Павел Шишолин, информирует «Интерфакс-Украина». По словам Шишолина, специалисты Госпогранслужбы принимают участие в работе украинской части украинско-российской комиссии по демаркации совместной границы. «На нас возложена задача по обеспечению работы демаркационных групп и по обеспечению расходными материалами, всеми атрибутами для демаркации государственной границы», - сказал Шишолин. Он добавил, что всем необходимые материалы уже закуплены и ведомство готово к практической работе по демаркации совместной границы. «Мы готовы выполнить в полном объеме задачи по поводу демаркации соответствующих участков государственной границы», - подчеркнул Шишолин.