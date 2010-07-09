В СБУ не знают, где находится Диденко

В пресс-центре СБУ не владеют информацией о месте пребывания бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря Диденко, а также данными о том, какая мера пресечения ему избрана. Об этом сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина Остапенко, заметив, что в отношении Диденко проводятся соответствующие следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела, информирует УНИАН. Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали Диденко за «ряд злоупотреблений в экономической сфере».