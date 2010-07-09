Янукович решил забрать себе велосипед от журналистов

Президент Виктор Янукович согласился принять от движения «Стоп цензуре!» велосипед «Украина». Об этом сообщила заместитель главы Администрации Президента Анна Герман. «Я только говорила с Президентом и сообщила ему о подарке. Он его с радостью принял и сказал передать вам два торта», - сказала она. В свою очередь журналист Украинской правды сообщил Герман, что, начиная с 12:00, когда велосипед был передан представителю управления протокола Администрации Президента, транспортное средство стоит заброшенное у дома писателя на улице Банковой. На это Герман ответила: «Президент распорядился, чтобы его забрали». Кстати, после брифинга с участием Януковича и Ван Ромпеем в Администрации Президента Герман критически оценила идею журналистов с подарком Януковичу. «У человека день рождения, а вы делаете из этого какие-то спектакли», - сказала Герман представителям СМИ. Тогда же она отказалась выходить за велосипедом. «Если у меня будет день рождения, то я буду решать, принимать или не принимать подарок. Президент также имеет право принимать или не принимать. Что же вы сейчас не предложили?» - спросила Герман журналистов, которые, по ее мнению, должны были это сделать прямо во время брифинга. На это журналисты ответили, что от Украины дали право поставить вопрос корреспонденту канала «Интер». «Ну, вы же могли как-то сказать (Януковичу). Вы это умеете делать лучше меня», - сказала она. Герман также отметила, что у Януковича уже есть велосипед. «Фотография, где Президент изображен с велосипедом, опубликована на его сайте», - сказала она. Как сообщают очевидцы, среди местных работников уже разгорелся спор, кто заберет себе велосипед, если за ним не выйдет представитель управления протокола. В частности глаз на велосипед положили водитель главы союза писателей Владимира Яворивского и вахтерша жилого дома, расположенного на Банковой.