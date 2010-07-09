Глава КИУ: ПР укрепит позиции в местной власти после выборов

По итогам местных выборов Партии регионов удастся существенно улучшить свое положение в органах местной власти, однако, глобального захвата власти этой политической силой на местном уровне не состоится, уверен председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко, информирует «Интерфакс-Украина». «Я бы не сказал, что Партия регионов глобально захватит власть. Этого не будет. Однако она существенно улучшит свои позиции, и много в чем – через этот закон (новая редакция закона о местных выборах. – Ред.)», - заявил он на пресс-конференции в пятницу. Черненко считает, что Партии регионов удастся улучшить свое положение в местных советах и среди мэров, «как за счет партийных списков, так и за счет мажоритарщиков». При этом, на выборах будет применен как административный ресурс, так и другие технологии по фальсификации результатов выборов, в частности денежный подкуп, не всегда мотивированное снятие с регистрации конкурентов, а также фальсификации результатов выборов путем печатания фальшивых бюллетеней. Черненко отметил, что бюллетени на местных выборах будут печататься в местных типографиях, поэтому практически не будут иметь степеней защиты. Вместе с тем, он прогнозирует, что в результате выборов появится несколько «ярких мэров». Черненко отмечает, что, кроме того, «Партия регионов может получить большую фронду в местных советах». Он также допускает, что по итогам выборов будут локальные юридические войны, а также местные протестные выступления, однако, в целом по стране существенных протестов не будет. Черненко также напомнил, что на данный момент действует старая редакция закона о местных выборах, и, согласно этому закону, избирательный процесс по местным выборам, который запланирован на 31 октября, должен стартовать уже 25 июля. Он подчеркнул, что Верховная Рада должна до этого срока принять новую редакцию закона о местных выборах. Как сообщалось, 1 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о проведении выборов в Верховный Совет АРК, местные советы и выборы сельских, поселковых и городских голов по мажоритарно-пропорциональной избирательной системе, предложенный лидером Партии регионов Александром Ефремовым.