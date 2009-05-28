Мост в пропасть

Проблема с финансированием строительства и ремонтом мостов типична едва ли не для всех больших городов на Днепре, да и не только. Но для городов, расположенных у больших рек, мосты - вопрос стратегический. Ведь наличие достаточного количества транспортных переходов между берегами - залог стабильного экономического и гуманитарного развития региона.



Очевидно, что государство не в состоянии профинансировать ремонт и строительство таких стратегических объектов, а механизма привлечения частных инвестиций с последующим взиманием платы за проезд по мостам в Украине просто не существует.



В Киеве много говорят и критикуют власть за то, что на большой многомиллионный город мало мостов. Новые транспортные артерии через Днепр строят, но слишком медленно, а в свете кризиса вообще заговорили о прекращении финансирования и отсрочке достройки Подольско-Воскресенского мостового перехода. Конечно, на фоне наличия в Варшаве 9 мостов через Вислу и 16 мостов в Праге через Влтаву ситуация в Киеве не слишком радостная. А в других украинских городах – вообще катастрофическая.



Взять хотя бы Запорожье. Там через Днепр всего несколько мостовых переходов, да и те в аварийном состоянии. Один из них вообще проходит по ГЭС и при запуске в 1978 году был рассчитан всего на 20 лет функционирования. В середине мая автодорожному проезду через дамбу ГЭС вообще был присвоен код чрезвычайной ситуации местного уровня, потому что процессы разрушения там идут по восходящей.



В то же время, мэр города недавно заявил о замораживании финансирования строительства нового моста через Днепр, который перечеркивает планы Запорожья получить новый мост в ближайшем будущем. Но и это не предел.



Начиная с 19 мая в Черкассах не функционирует единственный мост через Днепр. Дело в том, что транспортная артерия в Черкассах уже давно в аварийном состоянии. Еще в 2004 году техническая проверка обнаружила значительную техническую изношенность несущих железобетонных плит. Со временем ситуация ухудшалась и без ремонта мост просто становился опасным для пользования, ведь построен он в 1960 году, а последний раз дорожное покрытие менялось еще в 1985 году.



Городская и областная власть уже не один год отсылала обращение к правительству с просьбой выделить средства для капитального ремонта путепровода, но для этого необходима огромная сумма, поэтому деньги в бюджете не закладывались. Но этой весной ситуация дошла до ручки, по мосту стало почти невозможно ездить.



Последней каплей стал случай, когда легковая машина частично провалилась под асфальт. В Днепр автомобиль не упал, но нужный сигнал власть таки получила. Областное руководство направило правительству проект капитального ремонта моста на сумму свыше 97 миллионов гривен. Конечно, в условиях кризиса такой суммы в госбюджете не нашлось, поэтому было принято решение произвести косметический ремонт моста. В самих Черкассах эту новость восприняли неоднозначно. Городской голова Сергей Одарич даже начал кампанию по сбору подписей под обращением к Юлии Тимошенко, чтобы правительство все же выделило необходимые средства. Всплыла и политическая составляющая вопроса, мол, у городского головы, бывшего БЮТовца из группы Бродского, в свое время был очень громкий скандал и ссора с руководством этой политической силы. Как твердят злые языки, поэтому и денег на мост правительство не выделило. Хотя на фоне «мостовых» проблем многих больших городов на Днепре подобные разговоры действительно кажутся всего лишь слухами. К тому же сам Одарич их опроверг.



По словам Вадима Гуржоса, председателя государственной компании «Укравтодор», на балансе которой и находится черкасский мост, с 19 мая путепровод на ремонте. Согласно плану, ремонт должен длиться месяц, но есть шансы, что все работы завершат на неделю раньше.



Однако, на самом деле, косметический ремонт не решает проблему. Сам Вадим Гуржос признает, что нынешние работы не снимают вопрос в долгосрочной перспективе, а дают отсрочку до ремонта капитального, к тому же всего на три года. Городской голова Черкасс еще менее оптимистичен, по его мнению, косметический ремонт моста даст возможность пользоваться путем через Днепр меньше чем на год, и следующей весной проблема ремонта снова актуализируется.



В любом случае область сейчас переживает довольно большие проблемы. Дело в том, что единственной возможностью транспортного автомобильного сообщения между берегами Днепра на Черкасщине остался узенький переезд над Каневской ГЭС, а это 80 километров от Черкасс, да еще и убитыми сельскими дорогами. К тому же проезд многотоннажного транспорта там просто не предусмотрен. Есть другая возможность – ехать на юг свыше ста километров до Полтавской области и переезжать Днепр в Кременчуге. Фактически, область, часть которой расположена на левом берегу Днепра, оказалась разделенной.



Можно только представить, какие убытки несет бизнес от этих логистических чудес, и какие транспортные проблемы переживают жители области. Хорошо, что хоть город лежит только на правом берегу Днепра, поэтому и не оказался разделенным. Хотя основное транспортное сообщение областного центра все же проходило именно через левобережье.



Если верить руководителю «Укравтодора», ремонт черкасского моста закончится в середине июня и на какое-то время о проблеме можно будет забыть. Однако вопрос полной реконструкции путепровода никуда не исчезнет. Если не в следующем году, то через три года уже косметическим ремонтом не обойдешься и придется таки тратиться на капремонт. А как еще несколько недель назад заявлял губернатор Черкасщины Александр Черевко, капитальный ремонт заблокирует путепровод почти на целый год. Как тогда бороться с транспортным коллапсом в областном центре – неизвестно.



Но это уже проблемы будущего, а сейчас вопрос номер один для Черкасс – все-таки выпросить у правительства, чтобы долгожданные 97 миллионов гривен предусмотрели в Государственном бюджете на 2010 год. По крайней мере, и министр регионального развития Василий Куйбида, и глава «Укравтодора» обещали этого добиваться. Хотя поверить в это в условиях кризисного избирательного года перспектив у Черкасс не много.



Вадим Гуржос, глава Государственной службы автомобильных дорог Украины:

{1-}

Сейчас черкасский мост находится на ремонте. По плану ремонта он был остановлен 19 мая, движение на нем мы должны возобновить 19 июня. Я вчера был на этом объекте, работы идут полным ходом. Там работают подразделения черкасского облавтодора. Работы продвигаются по плану. Вчера была поставлена задача закончить ремонт на неделю раньше положенного, я уверен, так оно и случится. Необходимое финансирование уже пошло.



Когда черкасское руководство говорит о необходимых 97 миллионах на ремонт моста, то речь идет о капитальном ремонте, с подходами, с дамбой и всей инфраструктурой. Учитывая, что в этом году ремонтные работы в Черкассах вообще не были запланированы, то мы можем сделать только текущий ремонт с элементами капитального. Естественно, желательно делать ремонт капитальный, но у нас все дороги в Украине требуют улучшения. Мы же не можем одномоментно потратить столько денег! Сейчас мы устраняем аварийную ситуацию на мосту, так как там действительно давно не делался капитальный ремонт, часть плит была разрушена и могла возникнуть катастрофическая ситуация. Сейчас мы поменяем дорожное покрытие и 62 железобетонные плиты основы. Более того, вся металлоконструкция проходит полную диагностику.

После ремонта по мосту снова смогут ходить многотоннажные фуры. Единственное, что по закону там запрещен переезд машин более 42 тонн веса. А там, на самом деле, ездили 60-тонные фуры. Мы вчера проговорили вариант запретить проезд сверхнормативного транспорта, вплоть до того, что поставить там жесткий контроль.



По нашим данным, после ремонта черкасский мост еще прослужит долго. До следующего капремонта он легко простоит от трех до пяти лет. Хотя о пяти годах можно говорить с натяжкой. По хорошему, там действительно нужно делать капитальный серьезный ремонт согласно предоставленному проекту. А сейчас мы делаем ремонт текущий. О том, заложат ли деньги на полный ремонт черкасского моста в следующем бюджете, говорить трудно. В условиях кризиса об этом говорить очень сложно. Надеемся, что так и будет, но как оно сложится - один Господь Бог знает.



Василий Куйбида, министр по вопросам регионального развития:



{2-} Не только черкасский мост нужно ремонтировать. Нужно выделять средства и на строительство моста около Николаева и в других городах, также нужны деньги на ремонт многих объектов. Будут ли средства на это в бюджете в следующем году - не ясно, по крайней мере, наше министерство будет поддерживать закладывание этих денег.



Сергейй Одарич, городской голова города Черкассы:



{3-} Вопрос финансирования ремонта моста нужно задавать Юлии Тимошенко. Содержание моста финансируется из государственного бюджета, ни область, ни город к нему, на самом деле, не имеют никакого отношения. Это общегосударственный объект. Сегодня делается только косметический ремонт дорожного покрытия. И происходит он за счет областного фонда содержания дорог, то есть внутренних резервов. Объем работ там около 6 миллионов гривен. Реально необходимо делать капитальный ремонт моста, сметная стоимость которого составляет 97 миллионов гривен. Уже два года областная государственная администрация подает предложения по выделению средств на ремонт, но их не учитывают. Однако хочу сразу исключить политическую составляющую в этом вопросе, связанную с моими отношениями с БЮТ.



До недавнего времени каждый квадратный метр моста был сплошной выбоиной. Движение по нему было практически невозможно. Но этот путепровод обслуживает нужды не только жителей Черкасс. На расстоянии 350 километров это единственная переправа через Днепр. Переезд на Каневской ГЭС не может выполнять функцию транзита для грузовых автомобилей. Там даже проблематично пускать легковые автомобили. По большому счету, начиная с Южного моста в Киеве и до Кременчуга в Полтавской области других нормальных переправ для транзитного транспорта кроме Черкасс нет.



Я думаю, что после косметического ремонта мост у нас прослужит недолго. Возможно, до следующей весны будет нормально работать. Возможно, зиму перезимуем, а там все начнется снова. Мы сейчас с губернатором подали совместное обращение к Тимошенко относительно выделения финансирования на ремонт моста. Уже больше 8 тысяч жителей области под ним подписались, позавчера мы его даже Юлии Владимировне отправили. Но пока и в Минтрансе, и в других инстанциях разводят руками – Минфин не дает денег.