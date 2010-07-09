Коалиция проигнорировала Раду

Вечернее заседание Верховной Рады открыто, но в сессионном зале отсутствуют почти в полном составе фракции Партии регионов, КПУ и Блока Литвина. Во время открытия вечернего заседания в сессионном зале зарегистрировались лишь 192 народных депутата, информирует УНИАН. Первый заместитель председателя парламента Адам Мартынюк утверждает, что в соответствии с Регламентом ВР заседание можно открыть, если в зале присутствуют меньше 226 народных депутатов. Из сессионного зала звучат реплики народных депутатов от оппозиции: «Где фракции коалиции?». На это Мартынюк ответил: «Ну, что ж, сегодня большой праздник (день рождения Президента Виктора Януковича)».