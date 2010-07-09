Катамадзе подтвердил, что Саакашвили прилетел в Украину

Президент Грузии Михаил Саакашвили находится в Украине с однодневным визитом. Об этом сообщил посол Грузии Григол Катамадзе, информирует Украинская правда. «Президент Грузии находится в Украине с однодневным рабочим визитом в Киеве», - сказал посол. «Президент Грузии обязательно будет встречаться с Президентом Украины», - добавил он. Отвечая на вопрос, приурочен ли визит ко дню рождения Янукович, Катамадзе ответил: «Президент Грузии обязательно поздравит Президента Украины с днем рождения». «Больше никаких встреч не предполагается. Это однодневный рабочий визит в Украину», - добавил он.