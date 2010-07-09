В СБУ подтвердили факт задержания Диденко

В пресс-центре СБУ официально подтверждают факт задержания бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря Диденко, информирует УНИАН. Как сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина Остапенко, задержание Диденко состоялось сегодня в рамках проведения следственных действий по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении него 10 июня этого года по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. В то же время она не смогла уточнить: Диденко задержан на 72 часа или по решению суда, который избрал ему такую меру пресечения.