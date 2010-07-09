Тигипко: Прежняя власть даже не пыталась реформировать налоговую систему

Несовершенство первого варианта Налогового кодекса вызвано нехваткой времени и желанием начать процедуру его принятия еще на текущей сессии парламента. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко, отвечая на вопросы депутатов от оппозиции во время «Часа правительства» в парламенте. «Власть форсирует необходимые для страны реформы. Именно динамика процесса обусловила некоторые ошибки начального этапа работы над кодексом. Но это живой процесс. Сейчас в рабочих группах идет согласование всех спорных вопросов. Идеология проста – нам нужен Налоговый кодекс для предпринимателей, а не для налоговиков», – подчеркнул вице-премьер-министр. Тигипко отметил, что в доработке проекта Кодекса принимают участие представители объединений предпринимателей, работодателей, эксперты ведущих консалтинговых и аудиторских компаний. По словам вице-премьер-министра, ни одно из условий работы бизнеса в Украине не будет ухудшено. Тигипко также подчеркнул, что новый Кодекс будет использовать налоговые рычаги для поощрения инвестиций и стимулирования экономического развития. «Мы планируем уменьшение ставок по ключевым налогам – НДС и налогу на прибыль. Это должно помочь предпринимателям быстрее преодолеть последствия кризиса и сэкономить оборотные средства для инвестирования в производство. Общее количество налогов будет снижено на 40 процентов», – отметил он. Обращаясь к депутатам от оппозиции, вице-премьер-министр заверил их, что к осени страна будет иметь понятный и эффективный Налоговый кодекс, сообщают «Подробности». «Предыдущая власть, которая перед этим работала 5 лет, ничего конструктивного и конкретного в направлении налоговой реформы не сделала, она только увеличивала общую налоговую и регуляторную нагрузку на экономику. Поэтому мы до сих пор на 181 позиции из 183 стран по качеству налогового законодательства. Оставаться в такой ситуации я считаю нецелесообразным. Нам нужно атаковать эту проблему и не бояться ее», – отметил Тигипко.