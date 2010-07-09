В БЮТ знают, как сэкономить 5,2 млрд грн по иску «РУЭ»

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который позволяет не выплачивать средства по решению иностранных судов. Автором документа является бютовец Сергей Терехин, сообщает Украинская правда. Законом предлагается ввести ограничения или запрет выполнения на территории Украины решений иностранного суда, когда стороной спора является Украина как государство, его территориальная громада или лицо, находящееся в государственной или коммунальной собственности, если такие решения противоречат Конституции, интересам общества или приводят к убыткам Госбюджета или бюджетов ее территориальных громад. В пояснительной записке к документу отмечается, что «принятие этого законопроекта приведет к экономии расходов бюджета Украины на 5,2 миллиарда гривен только по иску «РосУкрЭнерго».