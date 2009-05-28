Ющенко собирается в Россию?

28 мая 2009, 16:23

Виктор Ющенко рассматривает возможность посетить Россию в ближайшее время. Это был бы первый визит украинского Президента в соседнее государство после войны в Грузии. Правда, поездка Виктора Андреевича в РФ, скорее всего, не состоится, и на то есть много причин.

Источник в Секретариате Президента сообщил «Главреду», что рассматриваются два варианта визита Ющенко в Россию. Первый – участие в ежегодном Экономическом форуме в Санкт-Петербурге 4-6 июня. Второй – неформальный саммит лидеров СНГ во время ежегодных скачек в России. В рамках Экономического форума в Петербурге традиционно проходят неформальные переговоры лидеров стран СНГ. Ожидалось, что это мероприятие состоится и в нынешнем году. Именно поэтому на Банковой и в МИДе изучили возможность участия в нем Виктора Ющенко. В прошлом году питерский форум позволил Виктору Андреевичу встретиться с российским коллегой Дмитрием Медведевым. Но этот год, похоже, станет первым, когда главы государств Содружества не будут встречаться в Северной столице России. По информации «Главреда», никто из лидеров стран СНГ не собирается принимать участие в форуме. При таких обстоятельствах поездка украинского Президента была бы попросту нелепой. В Секретариате Президента «Главреду» также сообщили, что Виктор Ющенко получил приглашение от российского руководства приехать на скачки на приз президента России, которые состоятся 11 июля на Московском ипподроме. Это мероприятие проводится в России с 2004 года. Виктор Андреевич побывал на них лишь один раз – в 2005 году в Казани. Все последующие годы по разным причинам он не мог посетить соседнее государство – или из-за политического кризиса в стране, или из-за очередных размолвок с Россией. В прошлом году скачки состоялись в сентябре в Пятигорске. Естественно, после войны в Грузии участие Виктора Ющенко в этом мероприятии было неуместным. Что мешает поехать на скачки Виктору Андреевичу в этом году? В первую очередь, очень напряженные отношения между Украиной и Россией. То, что российская сторона пригласила украинского лидера на встречу, ничего не означает. Ведь визит можно обставить в совершенно невыгодном свете для Ющенко. Можно отказать ему в двусторонней встрече с Медведевым; МИД РФ может обнародовать острое заявление с критикой по тому или иному украинскому вопросу. Негативный фон визита может быть гарантирован. Было бы желание! К слову, на скачки приглашен президент Южной Осетии Эдуард Кокойты (лидер признанной лишь Россией страны). Уж очень будет странно выглядеть встреча Ющенко и Кокойты, учитывая, что Украина в прошлогодней августовской войне поддержала Грузию. «О каком визите в ближайшее время вы говорите? После того как СБУ решила открыть уголовное дело по Голодомору, о нем не может быть и речи», - подчеркнул в неформальном общении «Главреду» российский дипломат. Справедливости ради стоит отметить, что и Россия не остается «в долгу» перед Украиной. Вспомнить хотя бы недавнее заявление российского премьера Владимира Путина, который цитировал мемуары Антона Деникина. Белый генерал, дескать, писал, что никто не имеет права вмешиваться в отношения «большой и малой России, Украины». Хоть Украина официально никак не реагировала на это заявление, но вряд ли оно осталось незамеченным в Секретариате Президента или МИДе. Накал политических страстей в украинско-российских отношениях настолько высок, что некоторые одиозные деятели в Москве даже заявляют о том, что Виктору Ющенко могут запретить въезд в Россию. В частности, Константин Затулин предупредил: Украине угрожают международные санкции за попытки реабилитации воинов ОУН-УПА. Запрет на въезд Ющенко в Россию – одна из таких санкций. Но и украинские, и российские дипломаты в беседе с «Главредом» назвали подобные угрозы нелепыми. «Никто не может объявить главу государства невъездным», - объяснил сотрудник российского МИДа. В пресс-службе украинского Президента официально не комментируют возможность визита Виктора Ющенко в Россию. «Обычно информация о визитах вывешивается на президентском сайте за 2-3 дня, непосредственно перед его поездкой. Следите за новостями», - посоветовали нам.

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