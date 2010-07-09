В Раде создали новую депутатскую группу

В Верховной Раде объявили о создании в составе фракции «Наша Украина - Народная Самооборона» депутатской группы «Право выбора». Об этом с трибуны парламента заявил народный депутат от фракции НУНС Владимир Марущенко, информирует ИМК. По словам Марущенко, в состав депутатской группы вошли 15 народных депутатов, координатором группы избран народный депутат Украины Давид Жвания. Марущенко также добавил, что соответствующие документы, необходимые для официальной регистрации группы, поданы в аппарат ВР.