Хорошковский шантажирует оппозицию - Соболев

Задержание бывшего заместителя руководителя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря Диденко является прямым шантажом оппозиции председателем СБУ Валерием Хорошковским. Об этом заявил заместитель председателя фракции БЮТ Сергей Соболев, сообщили «Главреду» в пресс-службе БЮТ. «Поскольку им не удалось сломать офицера Макаренко, который сейчас находится в камере с шестью обвиняемыми в убийствах, в изнасилованиях, с тем же известным «колядником» Зваричем. Понятно, что все это делалось с одной целью – морально и физически сломать Макаренко. Это им не удалось», - сказал Соболев. «Теперь они использовали этот опыт против Диденко», - добавил он. Соболев отметил, что СБУ не удастся сломать Диденко, как Макаренко. «Диденко выдержал годы в немецкой тюрьме и с поднятой головой вышел оттуда, доказав свою невиновность. Я думаю, и нынешней власти не удастся сломать его», - сказал народный депутат. «У нас получается, что все те, кто Диденко когда-то сдавал в немецкую тюрьму, теперь ходят в вице-премьерах-реформаторах, а Диденко, который доказал свою невиновность и защищал интересы Украины, вновь угрожает заключение», - сказал Соболев. «Ни у Хорошковского, ни у тех людей, которых он лоббирует, ничего не получится. Ведь Макаренко уже доказал, что настоящие офицеры не сдаются, потому что это не такие «липовые» офицеры, которые из водителей киевских зоопарков непосредственно руководят СБУ, а это действительно офицеры, которые будут держаться, несмотря ни на что», - резюмировал Соболев.