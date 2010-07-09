Тимошенко пригласили в Брюссель

Лидер БЮТ в ближайшее время посетит с рабочим визитом Брюссель, сообщает сайт Юлии Тимошенко. Приглашение сегодня на встрече с Юлией Тимошенко озвучил Президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей, который находится в Украине с официальным визитом. Во время встречи Тимошенко подчеркнула, что считает интеграцию Украины в Европейский Союз единственным возможным стратегическим курсом для нашей страны. «Эту стратегию разделяло мое правительство, это направление мы исповедуем и сейчас, находясь в оппозиции», - заверила она. При этом Тимошенко констатировала, что Президент Виктор Янукович отступает от евроинтеграционных стремлений Украины. «Происходит изменение ключевой внешнеполитической стратегии. Это недопустимо. Наша политическая сила не позволит лишить украинский народ европейского будущего», - подчеркнула она. В свою очередь, Герман Ван Ромпей отметил, что успех на пути евроинтеграции Украины зависит от соблюдения европейских ценностей и свобод в нашем государстве. «Соблюдение основных прав и свобод человека, Конституции и законов и обеспечения свободы слова позволят Украине продвигаться по пути евроинтеграции», - убежден он. Герман Ван Ромпей поблагодарил Тимошенко за информацию о развитии внутриполитической ситуации в Украине. «Я вас благодарю, теперь у меня будет сбалансированное видение», - сказал президент Европейского Совета.