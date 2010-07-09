«Регионы» готовы работать до полуночи

Нардеп от фракции Партии регионов Владислав Лукьянов сообщил в кулуарах парламента, что депутаты, скорее всего, сегодня будут работать до полуночи, сообщает ИМК. «Мы понимаем, что работа в парламенте сегодня будет до полуночи, а возможно, и дольше. Мы понимаем, что завтра рабочий день в Верховной Раде, и мы будем голосовать необходимые законопроекты утром, возможно, до самой ночи, в частности, за законопроект о местных выборах», - отметил народный депутат. Относительно того, почему в начале вечернего заседания в сессионном зале не было представителей фракции Партии регионов, Лукьянов сказал: «С 14:00 до 16:00 был перерыв. В это время мы поздравили нашего любимого Президента Виктора Федоровича Януковича с юбилеем. Желали ему счастья, здоровья, успехов и сразу вернулись в Верховную Раду».