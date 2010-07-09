В ПР не видят оснований для увольнения Шуфрича

Народный депутат от фракции Партии регионов Владислав Лукьянов считает, что для отставки министра по чрезвычайным ситуациям Нестора Шуфрича нет оснований. Об этом он сказал в кулуарах парламента. В то же время Лукьянов отметил, что не видел постановления об увольнении Шуфрича и ничего об этом не знает, сообщает ИМК. «Я не видел такого постановления, поэтому мне сложно комментировать этот вопрос. Думаю, это слухи, которые не подтвердятся, и я не вижу оснований для его освобождения », - сказал народный депутат. Как сообщалось ранее, в парламенте зарегистрирован проект постановления об увольнении Шуфрича с должности министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.