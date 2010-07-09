Рада запретила отменять изменения в Конституцию

Верховная Рада проголосовала за поправку ко второму чтению законопроекта о всеукраинском референдуме, которая делает невозможным принятие новой Конституции или отмену старой Конституции на референдуме. За это решение проголосовали все фракции парламента, кроме Партии регионов, сообщает корреспондент «Главреда». Таким образом, возможная отмена политреформы на референдуме, о чем вчера заявил спикер парламента Владимир Литвин, становится невозможной. Литвин закрыл вечернее заседание парламента. Утреннее заседание откроется завтра в 10:00, и депутаты продолжат рассмотрение поправок к законопроекту о референдуме.