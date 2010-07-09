Тимошенко: Задержание Диденко – подарок для Януковича

Юлия Тимошенко призывает общество опираться действиям власти Виктора Януковича. Об этом она заявила на брифинге по поводу задержания Игоря Диденко, информирует Украинская правда. «Сегодня пришли за ними (Макаренко и Диденко), а завтра, если общество не будет сопротивляться, придут за каждым», - заявила Тимошенко. По ее словам, если не сопротивляться, то «мы будем иметь страну, где правит мафия». «Тогда Януковичу на каждый день рождения будут дарить жертв, которые ему не помогли, или воспрепятствовали его целям», - предупредила она. Тимошенко также пообещала сделать все, чтобы достать Диденко и Макаренко из тюрьмы. Как известно, Диденко в пятницу задержала СБУ в деле о растаможивании газа «РосУкрЕнерго».