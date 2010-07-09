Тимошенко: Власть пытается помешать ВСК Рады по «РУЭ»

9 июля 2010, 19:18

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко считает, что власть пытается через арест бывшего заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря Диденко помешать работе Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию обстоятельств передачи природного газа компании «РосУкрЭнерго» по решению Стокгольмского арбитража. Об этом Тимошенко заявила сегодня на брифинге в Киеве, информирует УНИАН. «Понимая, что специальная следственная комиссия Верховной Рады разбирается во всех деталях и будет обнародовать всю информацию для Украины и для мира, они будут делать адекватные выводы, что Янукович, председатель СБУ Хорошковский, руководитель Администрации Президента Левочкин, министр топлива и энергетики Бойко и правая рука Януковича - Фирташ - причастны к этому, и они несут за это прямую ответственность. Они хотят, невзирая ни на что, забрать 5,4 млрд долларов на свои теневые счета для того, чтобы не дать специальной следственной комиссии разворачивать эту работу. Они, в сущности, начинают арестовывать тех людей, которые могут дать показания специальной следственной комиссии», - сказала Тимошенко. Лидер БЮТ также напомнила, что СБУ не допустила представителей парламентской ВСК в следственный изолятор к экс-председателю Государственной таможенной службы Анатолию Макаренко. «Хотя народные депутаты имеют такое право - заходить в следственный изолятор и брать показания для следственной комиссии - они запретили допускать к Макаренко представителей следственной комиссии, хотя это прямо противоречит закону», - добавила она. По ее словам, Диденко в понедельник, 12 июля, должен был свидетельствовать на заседании Временной следственной комиссии относительно обстоятельств вокруг спорных 11,1 млрд кубометров газа. Тимошенко отметила, что Диденко был арестован без вызова в Службу безопасности Украины. Она подчеркнула, что ее команда и в дальнейшем будет защищать права Диденко и Макаренко в судебных инстанциях. «Ситуация непростая, потому что после так называемой судебной реформы они подчинили все суды себе и всех судей поставили, в сущности, перед угрозой увольнения, а после судебной реформы ни один судья, который примет решение против власти, против Януковича, против их интересов, в своей должности не останется. Безусловно, сложно рассчитывать на то, что решения суда будут в интересах справедливости. Это, кстати, и доказало судебное решение относительно господина Макаренко, но, невзирая на это, мы будем идти в суд, мы будем доказывать правоту и служение государственным интересам и господина Макаренко, и господина Диденко», - подчеркнула Тимошенко. Как сообщалось, сегодня СБУ задержала бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря Диденко. По словам начальника пресс-центра СБУ Марины Остапенко, задержание Диденко состоялось в рамках проведения следственных действий по уголовному делу, возбужденному в отношении него 10 июня по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

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