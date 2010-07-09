БЮТ: Янукович рассчитался со Стельмахом за поддержку на выборах

Законом, которым продлили полномочия действующего главы Нацбанка Владимира Стельмаха, Виктор Янукович рассчитался с ним за поддержку на выборах, которая осуществлялась Стельмахом сознательно путем дестабилизации социально-экономической ситуации в Украине, сообщили «Главреду» в пресс-службе БЮТ. Бютовцы заявляют, что в течение 2008-2009 годов Стельмах по указаниям Виктора Ющенко искусственно уничтожал национальную валюту, обваливал ее курс к доллару и евро, а ответственность за это «пропагандистская машина Ющенко и Януковича по-лицедейски переводила на Тимошенко». «Действия Стельмаха на посту главы НБУ были общей предвыборной технологией Ющенко и Януковича, которые, как известно, вместе боролись против Юлии Тимошенко», - говорится в сообщении. Кроме политических дивидендов, причастные к сделкам НБУ лица еще и неплохо заработали на махинациях Нацбанка с рефинансированием коммерческих банков, которые, в свою очередь, тоже были фактором, способствовавшим ослаблению гривны, заявляют в блоке. За такую «черную работу» против государства и его граждан Стельмах действительно заслужил «вознаграждение». В «охоте на ведьм» и в кадровых зачистках новая власть пришла уже к тому, что скоро будет увольнять уборщиц только за то, что на работу в Кабинет министров и в разных уровней администрации они имели «несчастье» устроиться после Оранжевой революции», - заявили в БЮТ. Как сообщалось, сегодня парламент принял изменения в закон о Нацбанке, согласно которым увеличивается срок полномочий главы Нацбанка с 5 до 7 лет.