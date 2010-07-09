В ноябре Украина может приблизиться к Европе

Переговоры по Соглашению об ассоциированном членстве Украины в ЕС, зоне свободной торговли и безвизовом режиме между Украиной и Европейским Союзом происходят динамично, и результаты могут появиться на саммите Украина-ЕС в ноябре 2010 года. Об этом заявил президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей во время встречи с премьер-министром Украины Николаем Азаровым, информирует Правительственный портал. «Я очень благодарен Вам, господин премьер-министр, что Вы назвали три главные цели, которые мы можем достичь в ближайшие месяцы. Это соглашение об ассоциации - я думаю, что переговоры идут достаточно динамично, немножко сложнее идут переговоры по торговым вопросам, но я надеюсь, что все нерешенные вопросы мы решим. Относительно диалога о предоставлении Украине безвизового режима - мы сейчас выходим за завершающий этап. Я надеюсь, что на время проведения саммита Украина-ЕС в ноябре у нас уже будут первые результаты», - отметил он. Азаров подчеркнул, что сегодня в Брюсселе завершается очередной раунд переговоров на уровне экспертов между Украиной и ЕС о создании зоны свободной торговли. «Мы заинтересованы, чтобы это действительно было соглашение о свободной торговле, чтобы Украина не сталкивалась с различными ограничениями, квотами, как сейчас. Например, в переговорах о сельскохозяйственной продукции», - сказал глава правительства, подчеркнув, что во время 14-го заседания Совета по вопросам сотрудничества Украина-ЕС, которое прошло в Люксембурге, комиссар Европейской комиссии по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле и вице-президент Европейской комиссии по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кэтрин Эштон с пониманием отнеслись к позиции Украины в этом вопросе. Премьер-министр призвал ЕС принять активное участие в модернизации украинской ГТС: «Для нас чрезвычайно важно участие ЕС в модернизации нашей газотранспортной системы. Недавно наш Министр топлива и энергетики встречался с комиссаром по энергетике ЕС - наши предложения находятся у Вас на рабочем столе. Мы ждем Вашего ответа». Президент Европейского Совета высоко оценил реформы, проводимые правительством в экономике и общественной жизни. «Я приветствую все реформы, начатые Президентом Украины, которые сейчас внедряются Вашим правительством», - отметил он, добавив, что продолжение программы стенд-бай между Украиной и МВФ является позитивным сигналом, который дает ЕС возможность предоставить Украине макрофинансовую помощь в размере 600 млн евро.