ПАСЕ не хочет пускать к соседям вооруженные силы

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе приняла резолюцию «Невозможность использования национальных вооруженных сил на территории соседних и сопредельных стран». Проект резолюции был инициирован председателем Постоянной делегации Верховной Рады Украины, принимающей участие в нынешней сессии ПА ОБСЕ в г. Осло, председателем парламентского Комитета по иностранным делам Олегом Белорусом, сообщили «Главреду» в пресс-службе Верховной Рады. Во время выступления председатель Постоянной делегации выразил обеспокоенность попытками некоторых стран легализировать использование национальных сил за рубежом для «защиты национальных интересов» без одобрения международного сообщества. Он обратил внимание на возможные акты агрессии против соседних стран при помощи искусственно легализируемых действий на национальном уровне. Также Белорус отметил, что Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает страны-участницы ОБСЕ соблюдать нормы и принципы, изложенные в Уставе Организации Объединенных Наций и Хельсинском Заключительном Акте 1975 года. Кроме того, в ходе заседания комитета по политическим вопросам и безопасности была принята резолюция «О демаркации и делимитации государственных границ независимых стран Восточной Европы», автором которой также является Белорус. Председатель Постоянной делегации Украины совместно с делегатом от Российской Федерации Козловским в качестве соавторов присоединились также к проекту резолюции «Ядерная безопасность», основным автором которой является сенатор Карден (США). Белорус, в частности, отметил, что Украина одной из первых в мире стран осуществила ядерное саморазоружение и новыми практическими шагами обеспечивает реализацию решения о безъядерном статусе. Он отметил, что недавно, учитывая новые угрозы безопасности, парламент Украины принял специальное заявление «Безъядерному статусу Украины - реальные гарантии безопасности». Народный депутат Украины призвал другие страны идти путем ядерного разоружения.