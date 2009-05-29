Сергей Мищенко: «Объединение БЮТ с Партией регионов до президентских выборов невозможно»

Уже неоднократно говорилось о том, что ключевая проблема украинской политики - тотальное недоверие.

В очередной раз напоминать, что если бы отечественные политики больше доверяли друг другу, то, возможно, управление нашим государством не было бы настолько грязным делом, – это уже просто дурной тон.



Но у всеобъемлющего «политического недоверия» есть и другая сторона медали, намного более важная. Речь идет о том, что украинским политикам не доверяют украинское же общество. Следует сказать, украинская «элита» сама приучила к такому отношению к себе. «Принципиальность», «последовательность», «честность» – это вовсе не те качества, которыми может похвастаться наш рядовой политик. Но не кажется ли вам, что порой, пытаясь поймать политика на лжи, мы перегибаем палку и... находим в темной комнате черного кота, которого там на самом деле нет?



На такого черного кота слишком уж смахивает «сверхширокая» коалиция, которую в темной комнате, за закрытыми дверями и зашторенными окнами уже не первый год создают Партия регионов и Блок Юлии Тимошенко.



Казалось бы, против сторонников подобного объединения играет все. Во-первых, их поджимает время – завершать изменения к Конституции, которые перенесут президентские выборы в парламент (а без этого создание «суперширки» теряет любой смысл) придется уже во время избирательной кампании, поэтому вероятность того, что кто-то из потенциальных партнеров, учуяв запах близкой победы, просто «кинет» товарища, становится угрожающе высокой.



Во-вторых, этому не способствует атмосфера во фракциях – потенциальных коалициантах. Если еще в прошлом году воле лидеров беспрекословно подчинилось бы подавляющее большинство «бютовцев» и «регионалов», то теперь открыто заявлять о своем протесте не стесняются не последние члены этих политсил. Сегодня о своем невосприятии «суперширки» открыто говорят Николай Томенко и Инна Богословска, а сколько их соратников держат фиги в карманах? Сколько их в решающий момент не нажмут на зеленую кнопку? Ответ на этот вопрос сейчас неизвестен никому...



В-третьих (и этот фактор политикам тоже, вопреки всеобщему представлению, придется учитывать), против таких изменений решительно настроено общество. Социологические опросы показывают, что в течение последних нескольких месяцев украинцы кардинально изменили свою точку зрения на объединение заклятых врагов. А идею отобрать у народа право избирать Президента этот самый народ вообще никогда не воспринимал положительно.



И, наконец, в-четвертых, в последние недели скепсис в отношении политического брака Партии регионов и БЮТ выразили не кто-нибудь, а первые лица этих политсил: Виктор Янукович (который заявил, что следующего Президента Украины будет избирать народ) и Юлия Тимошенко (которая пообещала, что команда БЮТ наверняка примет участие в следующих президентских выборах).



И все же недоверие к политикам сильнее каких бы то ни было рациональных аргументов. Стоило тому же Виктору Януковичу обмолвиться, что конституционные переговоры между его политсилой и «бютовцами» никогда не прекращались (в конце концов, о постоянных контактах ПР с БЮТ и так было известно всем), как в украинском информационном пространстве поднялась настоящая буря: «суперширокая» коалиция и изменения к Конституции, которые она может инициировать, снова стали темой номер один – и для политиков, и для журналистов. Памятуя о присказке «дыма без огня не бывает», комментировать, что произойдет, если эта коалиция действительно будет создана, стали все кому не лень.



Уменьшат ли запал этих комментаторов сегодняшние недвусмысленные заявления Виктора Януковича о том, что переговоры с БЮТ его политсила завершила еще в прошлом году, или о том, что через неделю Паритя регионов проведет еще одну серию акций протеста против политики правительства? Вряд ли. Украинцы не доверяют своим политикам, поэтому склонны всегда ждать от них худшего. В данном случае – нарушения всех возможных обещаний ради спасения своих политических перспектив...



Чем в действительности являются нынешние разговоры о «супершироком» большинстве: обычной информационной шумихой, взаимным шантажом со стороны участников переговоров, которые на самом деле продолжаются, или попытками очернить визави перед стартом реальной президентской кампании, – знают в действительности всего несколько человек в этой стране. «Главред» же на данный момент констатирует беспрекословный факт: с нескрываемым скепсисом о перспективах коалиционного объединения с «регионалами» говорят даже самые откровенные адвокаты «суперширки» в прошлом.



Среди них – председатель парламентского комитета по вопросам правовой политики, «бютовец» Сергей Мищенко. В интервью «Главреду» он рассказал о том, какие шансы на создание у «суперширокой» коалиции сегодня, возможно ли до президентских выборов внести хотя бы какие-то изменения к Конституции и чем в действительности должны в сейчас заниматься будущие участники всенародных президентских выборов – Виктор Янукович и Юлия Тимошенко.



Сергей Григорьевич, в последние дни политики снова стали поднимать информационную волну по поводу возможности образования коалиции Партии регионов с БЮТ. Есть ли еще шансы до президентских выборов срздать этот политический союз?



Я бы уже не говорил о таком формате – Партии регионов и БЮТ. Я бы говорил о своей склонности к более широкой коалиции – с Блоком Литвина, НУНС, Партией регионов и БЮТ. В любом случае нельзя бросать наших нынешних партнеров – Литвина и «Нашу Украину» – ради новой коалиции.



Вопрос сейчас стоит по-другому. Кому-то очень удобно говорить о «коалиции двух». Так как понятно, что Запад Украины не воспримет коалицию Партии регионов и БЮТ. Там могут воспринимать только коалицию с «Нашей Украиной», Блоком Литвина и вместе с ними Партии регионов и БЮТ.



Сдавать своих партнеров мы не можем, нужно находить компромисс только между четырьмя политическим силами. И коммунистов нельзя не учитывать, но не в качестве участника коалиции, а в качестве партнера для конструктивных отношений в продвижении необходимых государству законов.



Поэтому можно говорить только о самой широкой коалиции. Если такое образование создать, то нужно это делать до президентских выборов. Потому что после них это все маловероятно.



То есть сейчас актуален только формат «коалиции четырех», а союз БЮТ с ПР не рассматривается?



По этому поводу существует много мнений, но куда нам девать Литвина? Куда мы денем «Нашу Украину»? Нельзя говорить, «ой, мы нашли новых партнеров, до свидания»! Как это воспримет страна? А как будет воспринимать население, если наш лидер не пойдет на президентские выборы во имя Партии регионов? Но этого не будет, потому что наш лидер на президентские выборы пойдет. И Янукович на них пойдет.



На мой взгляд, сейчас для БЮТ и Партии регионов актуально заключение своеобразного «Акта примирения» на время президентской кампании. Пусть честно выигрывает сильнейший. Но нужно сделать так, чтобы они друг друга не обливали грязью. Если бы подписали такой пакт о ненападении на время выборов, то это был бы первый шаг для примирения в стране. Возможно, это звучит немного утопически, но без этого нельзя!



Все понимают, что никто не откажется от президентства – ни БЮТ, ни Партия регионов. Но я хочу, чтобы эти гонки были честными, без тонн вылитой грязи. Пусть страна определится, кому быть Президентом, а потом уже под нового главу государства будет сформирован новый парламент. Ведь ясно, что досрочные выборы в парламент неминуемы. Победитель президентских выборов поймет, что его политическая сила наберет в парламенте большинство. Никто не будет отказываться от властных полномочий.



Понимаете, в объятиях можно кого-то задушить. Если мы говорим об объятиях между Партией регионов и БЮТ, то это выгодно только тем, кто хочет задушить наш рейтинг на Западе Украины.



Еже месяц назад вы лично говорили о существовании шансов на объединение БЮТ и Партии регионов. Из ваших теперешних слов понятно, что все надежды исчезли. Это так?



В нашей стране возможно все, но я уже в эту коалицию не верю. Такое объединение до президентских выборов невозможно. К сожалению, очень много амбиций у политиков, которые не хотят понять, что объединение и примирение дает возможность Украине выйти из экономического и политического кризиса. Собственные амбиции отдельных политиков не дают этого сделать.



Многие думают, что получат абсолютную власть в стране после президентских выборов. Но это не так. Ни Партия регионов на Луну не полетит, ни БЮТ на Марс не улетит. Если не будет достигнут компромисс, то после выборов одна или другая сила будет делать все для того, чтобы победившая политическая сила чувствовала себя не очень уютно. Лидерам сейчас нужно обращать внимание на то, чтобы хотя бы на время президентских выборов подписать Акт о примирении Партии регионов и коалиции, чтобы провести честные выборы.



Когда-то мы подписали подобный документ с «Нашей Украиной» на досрочных выборах. Хотя тогда и было много жалоб, но мы не выливали друг на друга грязь. То есть у коалиции и оппозиции есть возможность продуктивно работать не на себя и следующие выборы, а на народ.



Согласитесь, подобный Акт о примирении выглядит фантастическим. Вы сами в него верите?



Мы предложим это на время избирательной кампании. Не думаю, что одной и другой стороне очень интересно видеть все эти противостояния. Знаете, я вот смотрю на этих «коршунов», которые настроены на противостояние. Вот первый «коршун» уже пошел. Я считаю, что Богословская была одним из «коршунов» Партии регионов, которые ничего кроме негатива своей политической силе не принесли. Ее там перестали воспринимать, ее стиль стал неактуальным, поэтому ее отстранили. Это дает возможность говорить о том, что группа Фирташа, Богословской, Хорошовского и других уже влияния на Януковича не оказывают. Влиятельными снова стали те донецкие и региональные силы, которые влияли на своего лидера раньше. Вот это и дает надежду людям, которые хотят спокойно жить и работать, а не терять.



Для малой «коршунской» группы в Партии регионов главное было все развалить. К примеру, взять хотя бы эту следственную комиссию Богословской по газу. Ей тогда нужно было выйти на трибуну и наговорить кучу всего. Она попиарилась и все. Потом написала заявление о выходе из Партии регионов.



Это дает основания говорить, что «регионалы» все-таки вернутся к примирению. Иначе, если Янукович выигрывает выборы, мы ему спокойно жить в этой стране не дадим. Я уверен, что и они не дадут нам жизни в случае нашей победы. Ведь 170 мандатов в парламенте – это большая сила. Хотя с бизнесменами можно договориться. Если мы придем к власти, то с бизнесменами договоримся, чтобы не повторилось то, что в 2005 году. Когда мы победили в 2004 году, я был около Президента. Но когда я увидел, что начался «беспредел» в отношении притеснения людей из противоположного политического лагеря, начали массово заводить уголовные дела, то я сказал, что это палка о двух концах. Рано или поздно она должна была ударить по нашей голове, вот она теперь и бьет.



Виктор Янукович уже сегодня заявил, что через неделю Партия регионов снова начнет акции протеста против правительства. Вся его избирательная кампания будет построена на вашей критике. Как в таких условиях возможен акт о примирении?



Им нужно уже сейчас задуматься. Партия регионов может выиграть кампанию, я этого не отрицаю. Мы будем делать все для победы нашего кандидата. Но и у них есть шансы на победу. А как они будут жить после выигрыша, если мы будем возглавлять правительство? Как они будут жить, вылив на избирательной кампании на нас грязь по полной программе. Мы им этого не простим. Они получат достойный ответ, никто ничего не забывает.



Подписав акт о примирении, мы признаем друг друга. То ли мы, то ли они будут потом в оппозиции. Но мы дадим гарантии оппозиции. Ну вот станет Янукович президентом, но правительство-то будет нашим! У нас ведь большинство. Нужно будет делать парламентские выборы. А как их сделать? Правительство не даст на выборы денег, и тогда начнется баталия еще на пять лет. Нужно думать, что будет через год.



Сейчас ходят слухи о возможном создании широкой коалиции Партии регионов, БЮТ и НУНС. Якобы она тоже изменит Конституцию, изберет Януковича президентом в парламенте и обеспечит уход Виктора Ющенко. Вы видите перспективы этого сценария?



Я призываю к тому, чтобы Конституцию переписывали как минимум четыре политических силы, а лучше пять. Если мы к этому прийдем, то нужно будет учесть мнения всех без исключения, чтобы обеспечить развитие на десяток лет.



Реально ли до президентских выборов провести хоть какие-то изменения к Конституции, какая бы коалиция их не проводила?



Конституционные изменения нужно было проводить осенью прошлого года. Это было реально. Теперь для проведения конституционных изменений нужно законодательно уменьшить время президентской кампании со 120 до 90 дней, потому что как только начнется избирательная кампания, голосовать за что-либо уже не будет смысла. Потом, нужно уже буквально сегодня подавать на рассмотрение Конституционного суда проект изменений к Конституции, а в сентябре-месяце голосовать ее во втором чтении.



Но вопрос в другом, в проекте Конституционных изменений для создания коалиции необходимо изменение трех глав Конституции, которые нужно проводить только на основании референдума. То есть нужно еще референдум делать для проведения конституционной реформы. Именно поэтому я не вижу, как можно успеть внести изменения в Конституцию. Я лично не верю в конституционную реформу до выборов. Максимум, что я даю, это один процент из ста, что это может как-то пройти.



Скорее всего, Тимошенко с Януковичем поморочат друг другу голову до начала избирательной кампании, а потом все пойдут на президентские выборы. А там уже будут другие вопросы. Сила нового президента будет заключаться в способности подать побежденной стороне руку. Если мы выигрываем, мы должны подать Партии регионов руку. Если они выигрывают, то должны подать руку нам. Захочет ли Партия регионов и новый президент Янукович это делать? Им захочется иметь абсолютную власть. Но мы в случае победы обязательно подадим побежденной стороне руку.



Что в вашем понимании «подать руку побежденному»?



Предложить вместе работать. Если же побежденные хотят быть в оппозиции, то пожалуйста, вот вам закон об оппозиции, вот вам контрольные права и все остальные дела. Нужно идти на все. А президент должен дать команду своей коалиции проголосовать закон об оппозиции с наделением ее полными правами. Если же оппоненты захотят пойти во власть, то нужно предложить садиться за стол переговоров и вместе выходить на пути формирования Кабинета Министров.