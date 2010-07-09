После Диденко СБУ возьмется за Дубину?

Как сообщалось ранее, сегодня СБУ задержала бывшего замглавы НАК «Нафтогаз Украины» Игоря Диденко. По предварительным данным, Диденко инкриминируются злоупотребления в экономической сфере, и он фигурирует в уголовном деле по факту нанесения Украине ущерба в связи с решением Стокгольмского арбитражного суда по иску компании «РосУкрЭнерго» к НАК «Нафтогаз Украина». Ранее по этому же делу был арестован экс-глава Гостаможслужбы Анатолий Макаренко. Адвокат последнего Юрий Сухов не связывает напрямую арест Диденко и своего подзащитного, но сказал, что «если такое решение принято следователем, то вопросы нужно задавать ему». «Руководствуясь логикой, — говорит источник «Сегодня» в СБУ, — следующим должен стать Дубина (один из близких соратников Юлии Тимошенко, который с декабря 2007-го по март 2010 года был главой правления «Нафтогаза Украины», уволился по собственному желанию незадолго до отставки экс-премьера). Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз» вернуть швейцарскому трейдеру «РосУкрЭнерго» изъятые в январе 2009 года 11 млрд кубометров газа и выплатить неустойку в виде 1,1 млрд куб.