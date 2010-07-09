У Януковича извинились перед журналистами за «неудобства и волнения»

Главное управление государственного протокола и церемониала Администрации Президента Украины присоединило велосипед, подаренный журналистами – участниками акции «Стоп цензуре!» к подаркам, которые поступили в адрес главы государства Виктора Януковича в связи с днем его рождения. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Главного управления Ярослав Мельник, проинформировали «Главред» в пресс-службе Президента. Мельник отметил, что «велосипед вполне исправен, укомплектован и находится в специально отведенном для него помещении». «Президент Украины благодарен всем, кто поздравил его с днем рождения, и благодарит за все подарки, которые поступили ему. Они будут задекларированы в соответствии с действующим законодательством. Главное управление государственного протокола и Церемониала Администрации Президента Украины извиняется перед журналистами за определенные неудобства и волнения, и искренне благодарит за сотрудничество», - отметил Мельник.