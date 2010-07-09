Генсек СЕ: Грузия боится пускать представителей СЕ в Абхазию

Представители Совета Европы не имеют доступа в Абхазию и Южную Осетию, заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный секретарь ЕС Турбьорн Ягланд. «Сейчас мы не имеем соглашения между властями, как это сделать. Грузинские власти боятся, что если мы начнем ездить непосредственно в Южную Осетию и Абхазию, это будет ползущее признание», - отметил он. «Пока нет предложений относительно того, как облегчить контакты с людьми с обеих сторон. Мы узнаем, будет ли это возможно. Именно поэтому я и ездил в Грузию, чтобы обсудить это с грузинскими властями. Не может быть черной дыры в Европе там, где речь идет о правах человека», - сказал Ягланд.