Экс-бухгалтер Бетанкур отказалась от части своих показаний против Саркози

Клер Тибу, которая работала бухгалтером самой состоятельной женщины Франции Лилиан Бетанкур, официально отказалась от собственных слов о том, что президент страны получал взятки от главы L'Oreal. Как пишет газета Le Figaro, Клер Тибу заявила, что «пресса исказила ее высказывания», добавив, что никогда не упоминала имени Никола Саркози, передает «Lenta.ru». Как сообщалось ранее, прокуроры Франции начали официальное расследование коррупционного дела, в котором замешан президент страны. Напомним, что Тибу утверждала, что Никола Саркози получал от ее бывшей хозяйки конверты с крупными суммами наличных денег. Согласно ее словам, деньги шли на предвыборную кампанию.