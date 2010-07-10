В премьера Австралии кинули яйцо

Премьер-министр Австралии Джулия Гиллард, избранная на этот пост всего две недели назад, подверглась атаке мужчины, который кинул в нее яйцо, пишет The Australian. Гиллард подверглась нападению, когда она находилась в фойе телестудии АВС в Перте. Яйцо, брошенное в премьера, не достигло своей цели: оно попало в одну из женщин-телохранителей, следовавших за Гиллард. Злоумышленник, пойманный на месте, оказался бизнесменом, который своей акцией выразил недовольство политикой властей, передает «Lenta.ru».