Двое из освобожденных в обмен на шпионов россиян остались в Британии

Американский самолет, вывезший из Вены четверых россиян (Александр Запорожский, Игорь Сутягин, Сергей Скрипаль и Геннадий Василенко), освобожденных в обмен на участников «шпионского скандала» в США, покинул британскую военно-воздушную базу, оставив двоих россиян в Великобритании, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британский канал, передает Newsru.com. Ранее в пятницу аэропорту Вены состоялся обмен четверых россиян, осужденных за шпионаж и помилованных Дмитрием Медведевым, на российских граждан, задержанных в США по обвинению в нелегальной деятельности и высланных из страны. После этого чартерный рейс самолета Boeing 767-200 авиакомпании Vision Airlines прибыл на базу Королевских ВВС Великобритании Брайз Нортон в английском графстве Оксфордшир, где пробыл около часа. Затем самолет поднялся в воздух, предположительно, взяв курс в направлении США. Отмечается также, что двое из четверых россиян, находившихся на борту, остались в Великобритании. Их личности не уточняются. Между тем, американский Минюст сообщил об успешном завершении операции по обмену.