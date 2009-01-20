Два Президента встретились в Чернигове

В ходе встречи Лукашено заявил, что у наших стран «никогда не было проблем, и никогда не будет» и пригласил украинского коллегу посетить Минск. В свою очередь, украинский Президент заявил о готовности развивать украинско-белорусское сотрудничество. «Мы очень уважаем наших соседей, (белорусский) народ, с которым у нас есть историческое прошлое, настоящее и будущее», – сказал Виктор Ющенко.